Выборы президента проходят в Венесуэле

В Венесуэле открылись избирательные участки на президентских выборах. Ожидается, что они будут готовы принимать избирателей до 1.00 мск, передает Reuters.

Основным претендентом на победу в голосовании является действующий президент страны Николас Мадуро, возглавляющий Венесуэлу с 2013 года. Его конкурентами стали Хавьер Бертуччи от движения «Надежда на перемены», представитель партии «Народное политическое единство» Рейнальдо Кихада, а также Энри Фалькон от «Прогрессивного авангарда».

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Наиболее влиятельные партии оппозиции внутри страны, контролирующие парламент, объявили выборам президента бойкот. Несмотря на этом, Мадуро пообещал признать результат выборы легитимными.

Всего для голосования открыты 14,6 тысяч пунктов, общая численность избирателей по оценкам составляет 20,6 млн человек.