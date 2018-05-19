СМИ: Эрдоган и генсек ООН обсудили сектор Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели телефонный разговор. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источник.

По данным агентства, стороны подчеркнули необходимость более жесткой реакции мирового сообщества на действия Израиля в секторе Газа.

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Как отмечается, они также положительно оценили решение ООН по отправке в сектор Газа экспертов по военным преступлениям, которые будут расследовать гибель палестинцев в регионе.

Ранее в министерстве иностранных дел Израиля заявили, что страна не принимает решение ООН об отправке экспертов по военным преступлением в сектор Газа.