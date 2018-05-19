Эрдоган рассказал о статусе Иерусалима

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что статус Иерусалима является «красной чертой» для исламского мира. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«Иерусалим — это наша «красная черта». Мы не признаем решение США о переносе туда посольства, их политика еще больше провоцирует Израиль. Руководство США наказало палестинцев, а Израиль, который нарушает международное право, оказался награжденным», — сказал Эрдоган после саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС).

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По его словам, «создание международного комитета по расследованию ситуации в секторе Газа — это необходимость».

Он также подчеркнул, что члены ОИС призывают все страны официально признать Восточный Иерусалим столицей Палестины.

Ранее в МИД Израиля заявили, что страна не принимает решение ООН об отправке экспертов по военным преступлением в сектор Газа.