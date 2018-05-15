В России пригрозили зеркальными мерами на действия Украины в отношении российских СМИ

Первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что у России есть основания для применения зеркальных мер в ответ на действия украинских правоохранителей против российских СМИ, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ пришли в украинский офис РИА «Новости» утром во вторник, 15 мая. По словам очевидцев, они с домкратом зашли в здание, где располагается офис агентства, после чего его сотрудница перестала выходить на связь. Позже в агентстве заявили, что восьмичасовой обыск завершился.

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«Какие меры могут быть приняты в ответ на эти противоправные действия киевских властей, будут решать компетентные органы РФ. Но Россия имеет все основания ответить зеркально на притеснение на Украине журналистов, работающих в российских СМИ», — сказал Джабаров.

Он добавил, что речь может идти о выдворении украинских журналистов с территории России или закрытие корреспондентского пункта украинских СМИ.