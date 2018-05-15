Макрон вступился за право палестинцев на мирные протесты

Президент Франции Эммануэль Макрон во время беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что он осуждает насилие при подавлении протестов в секторе Газа, передает Reuters сообщение Елисейского дворца.

«Он [Макрон] выразил свою глубокую озабоченность ситуацией в Газе, осудил насилие и подчеркнул важность защиты гражданского населения и права на мирные протесты», — говорится в заявлении по итогам переговоров лидеров стран.

Реклама

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан оценил ситуацию на Ближнем Востоке как «взрывоопасную».

На фоне переноса посольства США в Иерусалим произошла эскалация арабо-израильского конфликта в Секторе газа. По последним данным, при столкновениях армии Израиля и протестующих со стороны Палестины погибли 59 человек. Также 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрывают ядерную сделку с Ираном.