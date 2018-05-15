В Чечне назвали главу МИД Франции профаном и законченным лицемером

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов ответил министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, который назвал главу Чечни Рамзана Кадырова «диктатором», «прекрасно знающим о тысячах чеченцев, вооюющих на стороне «Исламского государства», передает РИА «Новости».

«Что касается смешных утверждений Ле Дриана о «диктаторе», могу ответить ему французской поговоркой: «A beau mentir qui vient de loin» — «Тому лгать легко, кто был далеко». Если внешнеполитическое ведомство Франции возглавляет полный профан, абсолютно не владеющий ситуацией в мире, да еще и законченный лицемер, то это беда для Франции», — заявил Даудов.

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Он также отметил, что чеченцы попадали в состав ИГ из стран Западной Европы.

Ранее сообщалось, что глава МИД Франции назвал «недопустимыми» слова Кадырова об ответственности Франции за теракт в центре Парижа, совершенный чеченским иммигрантом.