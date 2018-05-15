Власти Турции предложили послу Израиля покинуть страну

Министерство иностранных дел Турции вызвало к себе посла Израиля и предложило ему покинуть территорию страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства.

«Посол Израиля был проинформирован об отзыве для консультаций посла Турции в Тель-Авиве. Ему также было высказано пожелание, чтобы израильский посол вернулся в свою страну», — сказал представитель МИД Турции.

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Ранее сообщалось, что Турция отозвала своих послов из США и Израиля.

В ходе столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения, после чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством».