Reuters: Северная Корея предложила Южной провести встречу 16 мая

Власти КНДР предложили правительству Южной Кореи провести встречу на высоком уровне 16 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в южнокорейском правительстве.

По данным агентства, в настоящее время стороны обсуждают детали предстоящей встречи.

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Как отмечается, в ходе встречи могут быть затронуты вопросы возобновления диалога по линии Красного Креста.

Ранее сообщалось, что Южная Корея приветствует закрытие ядерного полигона в КНДР.

Также стало известно, что лидеры Северной и Южной Кореи договорились положить конец Корейской войне в этом году.

Как отмечалось, соглашения лидеры достигли в ходе межкорейского саммита.