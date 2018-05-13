По итогам переговоров Китай и Иран выступили за сохранение иранской ядерной сделки

Глава иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И, и по их итогам министры подтвердили приверженность соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщается на сайте МИД Китая.

«Китай готов поддерживать консультации со всеми соответствующими сторонами, включая Иран, и продолжит прилагать все необходимые усилия для сохранения СВПД», — заявил Ван И.

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Отмечается, что поддерживать консультации со всеми странами-участниками сделки готов и Иран.

«Иран исходит из того, что общей ответственностью и обязанностью всех сторон является обеспечение полного и эффективного выполнения всеобъемлющего соглашения», — отметил Зариф.

Ранее сообщалось, что Зариф вылетел в Пекин для обсуждения ядерной сделки после выхода из соглашения США.