По итогам переговоров Китай и Иран выступили за сохранение иранской ядерной сделки
Глава иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И, и по их итогам министры подтвердили приверженность соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщается на сайте МИД Китая.
«Китай готов поддерживать консультации со всеми соответствующими сторонами, включая Иран, и продолжит прилагать все необходимые усилия для сохранения СВПД», — заявил Ван И.
Отмечается, что поддерживать консультации со всеми странами-участниками сделки готов и Иран.
«Иран исходит из того, что общей ответственностью и обязанностью всех сторон является обеспечение полного и эффективного выполнения всеобъемлющего соглашения», — отметил Зариф.
Ранее сообщалось, что Зариф вылетел в Пекин для обсуждения ядерной сделки после выхода из соглашения США.