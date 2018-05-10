Посол Израиля рассказал о встрече Путина и Нетаньяху

Посол Израиля в Москве Гарри Корен заявил, что встреча израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина прошла успешно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я могу сказать, что мы довольны встречей. Мы всегда довольны беседами с российским руководством, с господином Путиным. Все проходит в очень хорошей атмосфере», — сказал Корен.

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Он также подчеркнул, что Израиль понимает наличие у России «своих интересов» на Ближнем Востоке, включая Сирию.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что во время состоявшихся 9 мая переговоров Путин и Нетаньяху обсуждали ситуацию в Сирии.

Также сообщалось, что стороны обсудили борьбу с ведущими к нацизму идеологиями.