В Белом доме сообщили о подготовке новых санкций против Ирана
Президент США Дональд Трамп готов ввести новые санкции в отношении Ирана уже на следующей неделе, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
«Мы на 100% привержены делу обеспечения того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия», — сказала Сандерс.
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Она отметила, что США продолжат политику максимального давления на Иран, и будут вводить «огромные санкции».
«Мы готовимся к введению дополнительных санкций, которые могут быть объявлены уже на следующей неделе», — добавила Сандерс.
Ранее сообщалось, что США после выхода из СВПД потребовали от Ирана отчитаться о «военных составляющих» ядерной программы страны и прекратить обогащение урана.