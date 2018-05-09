В Белом доме сообщили о подготовке новых санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп готов ввести новые санкции в отношении Ирана уже на следующей неделе, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

«Мы на 100% привержены делу обеспечения того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия», — сказала Сандерс.

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Она отметила, что США продолжат политику максимального давления на Иран, и будут вводить «огромные санкции».

«Мы готовимся к введению дополнительных санкций, которые могут быть объявлены уже на следующей неделе», — добавила Сандерс.

Ранее сообщалось, что США после выхода из СВПД потребовали от Ирана отчитаться о «военных составляющих» ядерной программы страны и прекратить обогащение урана.