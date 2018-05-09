Трамп ответил на предложение присудить ему Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя достойным Нобелевской премии мира, сообщает РИА «Новости».

«Все так думают, но я бы так не сказал. Вы знаете, что я хочу сделать? Я хочу завершить (денуклеаризацию Корейского полуострова — «Газета.Ru»). Премия, которую я хочу, — это победа для всего мира, даже не для нас, а победа для всего мира. Это единственная премия, которую я хочу», — заявил Трамп.

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Ранее 18 членов палаты представителей конгресса США обратились в Нобелевский комитет с предложением присудить Трампу Нобелевскую премию мира. Также ранее с таким предложением выступал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Ранее сообщалось, что российский сенатор Константин Косачев предложил присудить Трампу «антипремию» мира.