Комитет сената США обвинил Россию в сборе разведданных на выборах

Комитет сената США по разведке обвинил Россию в сборе разведывательных данных во время президентских выборов США в 2016 году, следует из опубликованной части доклада по «российскому делу».

«Комитет считает, что в дополнение к киберактивности, направленной против выборной инфраструктуры штатов, Россия предприняла широкий спектр разведывательной деятельности, направленной на голосование в США. Эта деятельность началась по меньшей мере в начале 2016 года, продолжалась вплоть до дня выборов и включала традиционный сбор информации, а также операции, возможно, нацеленные на дискредитацию честного характера процесса голосования на выборах в США и результатов выборов», — говорится в докладе.

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Также составители доклада пришли к выводу, что Россия вмешивалась в процесс выборов в США, однако эти действия не повлияли на результаты голосования.

«По крайней мере в шести штатах связанные с Россией деятели пошли дальше сканирования и провели попытки умышленного доступа на связанные с голосованием веб-сайты», — отмечается в докладе.

Ранее спецкомитет конгресса США назвал сроки окончания расследования по «российскому делу».