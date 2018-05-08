Трамп: время и место встречи с Ким Чен Ыном определены

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления заявил, что время и место его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже определены, передает Reuters.

«Нашу встречу внесли в график. Мы договорились о встрече. Место определено. Время, дата, все определено», — заявил Трамп, не рассказав подробностей.

Реклама

Глава государства также сообщил, что в Северную Корею для согласования деталей встречи был направлен госсекретарь США Майк Помпео, который должен скоро прибыть в КНДР.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что КНДР откажется от ядерного оружия, если заинтересованные стороны перестанут проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна.