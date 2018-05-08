Макрон и Трамп обсудили Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
«Два президента обсудили вопросы, касающиеся стабильности и мира на Ближнем Востоке», — заявили в пресс-службе.
Реклама
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп не принял предложения Франции, Великобритании и Германии по изменению ядерного соглашения с Ираном.
Также СМИ сообщили, что Трамп намерен выйти из ядерного соглашения с Ираном.
8 мая Трамп должен объявить свое решение по ядерному соглашению.