Макрон и Трамп обсудили Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«Два президента обсудили вопросы, касающиеся стабильности и мира на Ближнем Востоке», — заявили в пресс-службе.

Реклама

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп не принял предложения Франции, Великобритании и Германии по изменению ядерного соглашения с Ираном.

Также СМИ сообщили, что Трамп намерен выйти из ядерного соглашения с Ираном.

8 мая Трамп должен объявить свое решение по ядерному соглашению.