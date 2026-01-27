Размер шрифта
Бизнесмен украл из гипермаркетов более тонны огурцов, чтобы продавать у себя в киоске

В Тюменской области мужчину задержали за кражу 1400 кг огурцов из гипермаркетов

Жителя Тюменской области подозревают в краже продуктов из гипермаркетов на сумму около 300 тысяч рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, 31-летний предприниматель в течение недели посещал разные торговые точки. Там он брал коробки с фруктами и овощами, а на кассе самообслуживания расплачивался только за часть.

«В случае, если сотрудник службы охраны пытался остановить мужчину, тюменец показывал ему чек и говорил, что оплатил весь товар», – сообщается в публикации.

Затем украденное попадало на прилавок его киоска на городском рынке для последующей продажи. Таким образом он украл более тонны огурцов и 400 кг бананов.

На кражу обратили внимание сотрудники супермаркета и обратились в полицию. Покупателя задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. За кражу он может получить до двух лет лишения свободы.

Ранее возлюбленные обчистили полки супермаркета со сливочным маслом и вином.
 
