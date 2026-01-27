Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

«Маленькая мразь»: сталкера из Петербурга будут судить за угрозы беременной и ее ребенку

Mash: в Петербурге сталкер пойдет под суд за угрозы беременной женщине
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Мужчину из Петербурга будут судить за угрозы беременной местной жительнице. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, женщина дружила с мужчиной по имени Валерий несколько лет назад. Полтора года назад он стал писать ей сотни сообщений каждые сутки и угрожал расправой над ее ребенком, которого в переписке якобы называл «маленькой мразью».

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, петербуржец перестал донимать пострадавшую, но вскоре снова стал писать с угрозами. Теперь обвиняемый пишет женщине в соцсетях с нескольких аккаунтов. На данный момент россиянка находится на 41-й неделе беременности.

«По словам женщины, она в сильном стрессе из-за Валерия – у нее так и не началась родовая деятельность на уже позднем сроке», – сообщается в публикации.

В скором времени в суде состоится первое заседание по делу. Отмечается, что фигуранта обвиняют в том числе и в хранении запрещенных веществ.

Ранее отвергнутый сталкер-украинец преследовал москвичку и залез в ее квартиру.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!