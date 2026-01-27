«Маленькая мразь»: сталкера из Петербурга будут судить за угрозы беременной и ее ребенку

Mash: в Петербурге сталкер пойдет под суд за угрозы беременной женщине

Мужчину из Петербурга будут судить за угрозы беременной местной жительнице. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, женщина дружила с мужчиной по имени Валерий несколько лет назад. Полтора года назад он стал писать ей сотни сообщений каждые сутки и угрожал расправой над ее ребенком, которого в переписке якобы называл «маленькой мразью».

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, петербуржец перестал донимать пострадавшую, но вскоре снова стал писать с угрозами. Теперь обвиняемый пишет женщине в соцсетях с нескольких аккаунтов. На данный момент россиянка находится на 41-й неделе беременности.

«По словам женщины, она в сильном стрессе из-за Валерия – у нее так и не началась родовая деятельность на уже позднем сроке», – сообщается в публикации.

В скором времени в суде состоится первое заседание по делу. Отмечается, что фигуранта обвиняют в том числе и в хранении запрещенных веществ.

