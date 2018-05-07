Джонсон назвал ошибкой отказ от иранской ядерной сделки

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отказ от соглашения по ядерной программе Ирана будет ошибкой. Об этом сообщает The New York Times.

«Среди всех имеющихся вариантов, которые позволят убедиться в том, что Иран никогда не получит ядерное оружие, этот договор имеет наименьшее количество недостатков», — написал Джонсон в авторской статье для издания.

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По его словам, «отказаться от ядерного соглашения и снять ограничения, которые оно накладывает на Иран будет ошибкой».

Он также отметил, что «только Иран выиграет от отказа от ограничений на его ядерную программу».

Ранее сообщалось, что британское руководство пытается убедить президента США Дональда Трампа не выходить из соглашения по иранской ядерной программе.