Эксперт: Россия вправе подать в суд из-за похищения Скрипалей

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма заявил, что Россия вправе подать в суд на Великобританию из-за «похищения» Скрипалей, передает НСН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуацию с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией можно рассматривать как похищение. Как подчеркнул глава МИД, к такому выводу можно прийти, исходя из отказа властей Великобритании в консульском доступе к семье. Такую ситуацию Лавров посчитал неприемлемой и призвал Лондон к сотрудничеству в расследовании отравления Скрипалей.

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«Формально мы имеем полное право рассматривать эту ситуацию как похищение и изоляцию людей, потому что нет ни обратной связи, ни контактов никаких, британская сторона не идёт навстречу по вопросам расследования инцидента. Что мы можем сделать?

Мы можем обратиться в международные институты по правам человека (например, Европейский суд по правам человека). С другой стороны, решения таких судов международные институты могут тоже носить политизированный характер», - сказал профессор.