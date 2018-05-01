Президент Южной Кореи предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил присудить президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира, сообщает телеканал CNN.

По мнению Мун Чжэ Ина, премия должна быть присуждена Трампу за его роль в установлении отношений с Северной Кореей. В 2000 году «нобелевку» получил президент Республики Корея Ким Дэ Чжун за организацию встречи с Ким Чен Иром, где было подписано соглашение о примирении. Его вдова предложила, чтобы премию присудили Мун Чжэ Ину за усилия в установлении дипломатических отношений.

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«Президент Трамп должен выиграть Нобелевскую премию мира. Единственное, что нам нужно — это мир», — заявил Мун Чжэ Ин в ответ на предложение.

Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин попросил ООН проконтролировать сворачивание ядерной программы КНДР.