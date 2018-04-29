Захарова описала «адский» способ обыска дипсобственности России в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» рассказала о том, как сотрудники Госдепаратмента США обыскали дипсобственность России, назвав сам способ «адским».

«Кадры, которые облетели мир — это, конечно, сенсация. Я такого не видела ни разу, чтобы… как сказали наши коллеги в Госдепартаменте, «законные действия» совершались каким-то адским способом. Когда три женщины окружили калитку, одна влезла на забор и закрыла все это некой синей простыней, за которой спрятался мужчина и что-то там совершал», — рассказала Захарова.

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Отвечая на вопрос ведущего о возможных ответных мерах на подобные действия, Захарова подчеркнула, что российские дипломаты не будут приходить к американскому представительству «с синей тряпкой» для того, чтобы совершать за ней «некие действия».

Ранее МИД России потребовал от США вернуть все объекты дипломатической собственности.