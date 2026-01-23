Украинские войска должны покинуть территорию Донбасса для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Известна позиция России о том, что Вооруженные силы Украины должны покинуть территорию Донбасса. Это является важным условием [урегулирования конфликта]», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что есть и другие нюансы, которые остаются на повестке дня в рамках мирных переговоров.

В декабре прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что США настаивают на выводе ВСУ из подконтрольной им части Донбасса как на одном из условий мирного соглашения с Россией. Глава государства уточнил, что план американских властей состоит в том, что российские войска также не будут «заходить» на эту часть Донбасса.

По мнению главы государства, данная инициатива несправедлива. Зеленский подчеркнул, что при отходе украинских войск Вооруженные силы России должны сделать то же самое.

Ранее политолог рассказал, когда Зеленский может приказать вывести ВСУ из Донбасса.