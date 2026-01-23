Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В Кремле назвали важное условие урегулирования украинского конфликта

Песков: ВСУ должны покинуть Донбасс для урегулирования украинского кризиса
Maxim Shemetov/Reuters

Украинские войска должны покинуть территорию Донбасса для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Известна позиция России о том, что Вооруженные силы Украины должны покинуть территорию Донбасса. Это является важным условием [урегулирования конфликта]», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что есть и другие нюансы, которые остаются на повестке дня в рамках мирных переговоров.

В декабре прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что США настаивают на выводе ВСУ из подконтрольной им части Донбасса как на одном из условий мирного соглашения с Россией. Глава государства уточнил, что план американских властей состоит в том, что российские войска также не будут «заходить» на эту часть Донбасса.

По мнению главы государства, данная инициатива несправедлива. Зеленский подчеркнул, что при отходе украинских войск Вооруженные силы России должны сделать то же самое.

Ранее политолог рассказал, когда Зеленский может приказать вывести ВСУ из Донбасса.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691291_rnd_2",
    "video_id": "record::2eda8c08-05f6-48fd-89b9-7f0e0861d87e"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+