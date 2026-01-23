Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Песков рассказал, когда состоится встреча Дмитриева и Уиткоффа в ОАЭ

Песков: встреча Дмитриева и Уиткоффа в Абу-Даби состоится сегодня-завтра
Federation Council of Russia/Flickr.com, Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа как руководителей двусторонней российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам состоится в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби сегодня-завтра. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это тоже сегодня-завтра. Там будет в Абу-Даби находиться Кирилл Дмитриев. И уже со своим собеседником <...> Стивом Уиткоффом он будет продолжать дискуссии»,— отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, на встрече по экономическим вопросам, предварительно, будут присутствовать только Дмитриев и Уиткофф.

По итогам ночной встречи американской делегации с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле стороны договорились о продолжении контактов. В пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.

Помимо этого, в Абу-Даби запланирована отдельная встреча руководителей двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам — Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

Ранее Путин дал инструкции российской делегации перед вылетом в Абу-Даби.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691309_rnd_2",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+