Песков рассказал, когда состоится встреча Дмитриева и Уиткоффа в ОАЭ

Встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа как руководителей двусторонней российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам состоится в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби сегодня-завтра. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это тоже сегодня-завтра. Там будет в Абу-Даби находиться Кирилл Дмитриев. И уже со своим собеседником <...> Стивом Уиткоффом он будет продолжать дискуссии»,— отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, на встрече по экономическим вопросам, предварительно, будут присутствовать только Дмитриев и Уиткофф.

По итогам ночной встречи американской делегации с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле стороны договорились о продолжении контактов. В пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.

Помимо этого, в Абу-Даби запланирована отдельная встреча руководителей двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам — Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

Ранее Путин дал инструкции российской делегации перед вылетом в Абу-Даби.