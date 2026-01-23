Размер шрифта
Жители Украины проводят 16 часов в сутки без электричества

Lostarmour: на Украине электричество отключают в среднем на 16 часов в сутки
Vladyslav Sodel/Reuters

Население Украины в настоящее время испытывает серьезные перебои в электроснабжении, в среднем проводя около 16 часов в сутки без стабильного доступа к электричеству. Согласно данным военно-аналитического портала Lostarmour.

Автор Telegram-канала «Сам себе энергетик» Алексей Москалев отметил, что западные регионы страны находятся в более выгодном положении благодаря импорту электроэнергии из стран Европейского союза и функционированию местных атомных электростанций, которые не подвергаются обстрелам.

При этом Тернопольская область сталкивается с особенно сложной ситуацией из-за отсутствия собственных генерирующих мощностей и низкого приоритета при распределении электроэнергии от Бурштынской ТЭС и Хмельницкой АЭС.

20 января украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после новых ударов по энергетической инфраструктуре. На левом берегу города нет водоснабжения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинская энергосистема работала в основном за счет АЭС, обеспечивая более 70% мощности.

