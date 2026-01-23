Орбан заявил, что Зеленский перешел черту в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе перешел черту, раскритиковав лидеров стран Европы. Об этом в соцсети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он снова поставил под прицел венгерское правительство и меня лично. Однако удивительно то, что в своей речи он [Зеленский] также раскритиковал всех остальных европейских лидеров», — написал он.

Накануне Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить. Также президент Украины заявил, что «каждый Виктор, живущий на деньги Европы и в то время пытающийся продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник». СМИ пояснили, что под Виктором Зеленским имел в виду Виктора Орбана.

В комментарии для «Газеты.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский раскритиковал Европу после встречи с американским лидером Дональдом Трампом, потому что последний мог пообещать ему личные гарантии безопасности.

Ранее Трамп оценил встречу с Зеленским в Давосе.