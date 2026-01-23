Американка рассказала, почему пожалела о клонировании погибшей собаки

Жительница Калифорнии Венесса Джонсон потратила около 50 тысяч долларов (3,8 млн рублей) на клонирование своего умершего пса и спустя время призналась, что этот опыт оказался куда более тяжелым и неоднозначным, чем она ожидала. Об этом сообщает портал Daily Mail.

Ши-тцу по кличке Оливер появился у Джонсон в 2013 году — сначала как временный питомец, но очень быстро стал ее постоянным спутником. По словам хозяйки, собака отличалась спокойным характером, была привязана к ней и сопровождала практически везде. В 2024 году Оливер умер от почечной недостаточности, и потеря далась женщине крайне тяжело.

В поисках способа справиться с горем Джонсон наткнулась на информацию о клонировании домашних животных и решила сохранить «часть» любимого пса. Процедура заняла почти 11 месяцев и потребовала трех попыток: первые две закончились неудачей. Каждый этап сопровождался сильным эмоциональным напряжением, которое женщина описывает как череду надежды и разочарования.

В итоге на свет появился щенок, получивший имя Олли. Однако радость от его появления оказалась не безусловной. По словам Джонсон, за время ожидания она успела выйти из острой фазы горя и поняла, что уход за щенком требует совершенно иных сил и образа жизни, чем общение со взрослой собакой. Оглядываясь назад, она признает, что, будь решение принято позже, скорее всего, она бы выбрала приют и взяла взрослого пса.

Тем не менее Джонсон подчеркивает, что не жалеет о появлении Олли. Она отмечает внешнее сходство собак и удивительное совпадение некоторых черт характера и привычек. По ее словам, новый питомец стал для нее источником поддержки и помог пережить утрату, пусть и не тем способом, который она ожидала.

Отвечая на критику в адрес клонирования животных, женщина заявила, что много лет помогает приютам, занимается волонтерством и продолжает поддерживать зоозащитные организации. По ее мнению, вопросы чаще вызывает не сам поступок, а сумма, потраченная на него.

В завершение Джонсон советует не принимать радикальных решений в состоянии острого горя. По ее словам, утрата питомца может подтолкнуть к неожиданным шагам, но это естественная часть человеческого переживания, а любовь к животному не исчезает, а лишь меняет форму.

Ранее гигантский организм неизвестной природы поставил ученых в тупик.