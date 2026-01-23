В Кремле рассказали о подготовке к переговорам в ОАЭ

В Кремле идет напряженная подготовка к переговорам с Украиной и Соединенными Штатами в ОАЭ. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Все абсолютно нормально, работа ведется напряженная. Тема очень ответственная и сложная, поэтому, как правило, проводя такие серьезные консультации, на время никто внимания не обращает», — сказал представитель Кремля.

До этого президент Украины Владимир Зеленский расширил состав делегации на переговорах в Абу-Даби, включив в него замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого.

В состав группы, по словам Зеленского, вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, а также начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

В свою очередь представитель Кремля Юрий Ушаков сообщал, что переговорную группу России в Абу-Даби 23 января возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. По его словам, в делегацию также вошли разные представители руководства министерства обороны РФ.

Ранее Зеленский сообщил, что в Абу-Даби будет обсуждаться территориальный вопрос.