Студент был арестован после того, как съел картины в университете в знак протеста

Студент бакалавриата Университета Аляски был задержан после того, как сорвал экспонаты с выставки в художественной галерее на территории кампуса и съел их в знак протеста против использования искусственного интеллекта в искусстве, пишет New York Post.

Как сообщили представители университета и полиция, обвиняемый — Грэм Грейнджер — был арестован и привлечен к ответственности за хулиганство, что в штате Аляска квалифицируется как проступок класса B.

По данным следствия, инцидент произошел во время работы выставки кандидатов на степень магистра искусств. Грейнджер, обучавшийся по программе кино и исполнительских искусств, сорвал со стен не менее 57 из 160 работ. Общий ущерб был оценен примерно в $220. Полиция охарактеризовала произошедшее как «анти-ИИ протест».

Поврежденные работы были частью проекта, созданного с использованием искусственного интеллекта под руководством Ника Двайера. В своих комментариях выпускник пояснил, что его творчество посвящено вопросам идентичности, созданию персонажей и психологическим последствиям длительного взаимодействия человека с ИИ. По его словам, он начал экспериментировать с этой технологией в 2017 году.

