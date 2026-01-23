«Ценник какой-то нереальный»: MARGO ответила на слухи об уроках вокала у Долиной

Певица MARGO прокомментировала «Газете.Ru» слухи о том, что Лариса Долина предложила ей уроки вокала за 1 млн рублей. Артистка назвала эту информацию «выдумкой».

MARGO рассказала, что никто из представителей Долиной не связывался с ней по поводу занятий. Также она подчеркнула, что не нуждается в наставлениях, так как с детства умеет петь.

«Конечно же, никто ко мне с подобным предложением не обращался, я думаю, это выдумка, ценник какой-то нереальный! Я как-то сказала, что напрошусь на урок, но, конечно же, это была шутка, так как петь я умею еще с детства. Спасибо большое Гурьяновой Светлане Владимировне из моего родного города Макеевка. Я занималась в народной студии современного пения «Гласс» с 4 до 16 лет и даже состояла в Банке одаренных детей за особые успехи в соревнованиях. Недавно я продемонстрировала свои вокальные данные на огромной ледовой арене в шоу Евгения Плющенко, а также в шоу «Конфетка» на ТНТ, где мы сделали прекрасный, яркий номер с Филиппом Киркоровым. Очень рада, что на меня обрушилось так много комплиментов. Скоро выпущу кавер «Дай мне силу», как просили в комментариях мои поклонники, а песня «Бесишь» с Филиппом уже в сети. Кто еще не успел прослушать, приглашаю. Люблю удивлять людей!» — поделилась MARGO.

Информация о том, что Лариса Долина готова дать уроки MARGO, появилась в Telegram-канале «Свита короля». Сообщалось, что сначала певица хотела преподавать молодой исполнительнице за 1 млн рублей в час, но после скандала с квартирой в Хамовниках снизила стоимость и повторно направила письмо с предложением протеже Филиппа Киркорова.

Ранее MARGO опровергла слухи о том, что платит 5 млн рублей за встречу с Филиппом Киркоровым.