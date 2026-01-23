Размер шрифта
В России ожидают временную заморозку ключевой ставки

Аналитик Кабаков: с учетом инфляции ЦБ приостановит снижение ключевой ставки
Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Центробанк в феврале не будет снижать ключевую ставку, оставив ее на прежнем уровне с учетом темпов роста инфляции. Раньше марта возвращения к этому тренду можно не ожидать, заявил НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.

По его мнению, регулятор пока возьмет паузу – на понижение ставки он решится не раньше мартовского заседания, в чем сходятся мнения многих аналитиков. Для возвращения к этой стратегии важно учитывать, как замедляется инфляция, пояснил он.

«Центробанк отвечает за инфляцию и за рубль, а подогревать экономику может правительство, но лоббирование тех или иных интересов в рамках российской экономики со стороны РСПП говорит о том, что у нас никто ничего не подогревает, — пояснил аналитик. — Правительству и Минфину надо отдавать себе отчет, что мы сейчас находимся в определенных условиях, когда достаточно большая часть бюджета идет по военным статьям расходов, и в этом отношении перенаправление этих потоков будет во многом упираться в инвестиции».

По его прогнозу, в марте снижение ставки более ожидаемо, однако все равно следует учитывать, что ЦБ предстоит непростой выбор – либо замедление развития экономики, либо высокая инфляция.

Напомним, с 1 января 2025 года ключевая ставка ЦБ снизилась с 21 до 16%, то есть на пять процентных пунктов. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что на первом заседании в 2026 году ЦБ сохранит ставку на уровне 16% или снизит ее до 15,5%, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, как снижение ключевой ставки отразится на россиянах.

