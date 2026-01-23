Размер шрифта
В Кремле сообщили о планах Путина позвонить пострадавшему в ДТП Хинштейну

Песков: Путин позвонит попавшему в ДТП Хинштейну
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают об аварии, в которой пострадал губернатор Курской области Александр Хинштейн. В ближайшее время Владимир Путин планирует с ним связаться, отметил представитель Кремля журналистам.

«С Кремлем контакты были моментально, как он вышел из наркоза. Александр полон решимости, несмотря на травмы, продолжить работу», — добавил Песков.

Он пожелал главе Курской области скорейшего выздоровления.

Накануне автомобиль Александра Хинштейна занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Самого губернатора отправили в больницу. Позже Хинштейн сообщил, что получил перелом бедра и принес извинения жителям области, с которыми не получилось встретиться из-за ДТП.

Губернатор добавил, что врачи настаивают на том, чтобы он абстрагировался от рабочих моментов и внешних контактов. Хинштейн заверил, что не может и не желает этого делать. Отказался пострадавший в ДТП губернатор и от транспортировки для лечения в Москву.

Ранее автомобиль ректора московского вуза сбил человека.
 
