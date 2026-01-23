Размер шрифта
В Минобороны назвали число сбитых за неделю воздушных целей ВСУ

МО РФ: ПВО за неделю сбили 35 авиабомб, семь ракет Нептун и 1468 БПЛА ВСУ
Evgeniy Maloletka/AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 35 авиабомб, 47 снарядов американской РСЗО HIMARS, семь ракет «Нептун» и 1468 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того российские силы при помощи ударных дронов, ракетных войск и артиллерии уничтожили восемь боевых машин РСЗО, три из которых западного производства, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Оса».

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, авиацией, беспилотниками, а также с помощью ракетных войск и артиллерии было «нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах».

Российские войска ранее взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области.

Ранее российские силы нанесли удары по 144 районам, уничтожив склад барражирующих боеприпасов ВСУ.

