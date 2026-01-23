Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Песков оценил время начала переговоров по Украине в Абу-Даби

Песков: рабочая группа РФ по безопасности будет состоять из представителей МО
Александр Кряжев/РИА Новости

Российская рабочая группа по безопасности будет состоять из представителей Минобороны РФ, точное время начала переговоров по урегулированию на Украине будет установлено по мере прибытия делегаций в ОАЭ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговорную группу России в Абу-Даби, состоящую из представителей руководства Минобороны РФ, возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

«Это военные, это представители Минобороны, называть их мы пока не будем. Это все военные. Это рабочая группа по вопросам безопасности», — сказал Песков.

По его словам, накануне вечером они получили инструкции от президента России Владимира Путина. Утром военные вылетели в Абу-Даби. По мере их прибытия будут определено точное время переговоров, — они состоятся сегодня или завтра, уточнил Песков.

22 января в Москве состоялись встреча Путина с представителями американской администрации. Как сообщал Кремль, переговоры продлилась более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате.

По итогам встречи помощник Путина Федор Ушаков, заявил, что переговоры носили «предельно откровенный и доверительный характер». Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по безопасности пройдет 23 января в Абу-Даби в ОАЭ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о готовности Зеленского заключить «сделку».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27691183_rnd_3",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+