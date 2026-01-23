Песков оценил время начала переговоров по Украине в Абу-Даби

Песков: рабочая группа РФ по безопасности будет состоять из представителей МО

Российская рабочая группа по безопасности будет состоять из представителей Минобороны РФ, точное время начала переговоров по урегулированию на Украине будет установлено по мере прибытия делегаций в ОАЭ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговорную группу России в Абу-Даби, состоящую из представителей руководства Минобороны РФ, возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

«Это военные, это представители Минобороны, называть их мы пока не будем. Это все военные. Это рабочая группа по вопросам безопасности», — сказал Песков.

По его словам, накануне вечером они получили инструкции от президента России Владимира Путина. Утром военные вылетели в Абу-Даби. По мере их прибытия будут определено точное время переговоров, — они состоятся сегодня или завтра, уточнил Песков.

22 января в Москве состоялись встреча Путина с представителями американской администрации. Как сообщал Кремль, переговоры продлилась более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате.

По итогам встречи помощник Путина Федор Ушаков, заявил, что переговоры носили «предельно откровенный и доверительный характер». Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по безопасности пройдет 23 января в Абу-Даби в ОАЭ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о готовности Зеленского заключить «сделку».