Лидер протестов в Армении поделился своим видением отношений с Россией

В ходе разговора с делегацией российской Госдумы лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что ориентир на Россию является для него приоритетом во внешней политике, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

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«Встреча прошла успешно… И мы услышали то, что он завил о том, что Россия для него приоритет, евразийское экономическое сотрудничество, ОДКБ, охрана границы нашими пограничными службами, размещение 205 бригады. В общем то, что касается внешней политики — это ориентир на Россию. Это им было заявлено», — Водолацкий.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции в Армении обсудил с депутатами Госдумы отношения с Россией.