Трамп высказался за укрепление границ США

Президент США Дональд Трамп заявил, что сильное государство должно иметь укрепленные границы. Об этом сообщает Fox NewsFox News.

«Мы верим в то, что сильная страна должна иметь укрепленные границы», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены отправить от двух до четырех тысяч военнослужащих Национальной гвардии на границу с Мексикой.

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По его словам, военные будут охранять границу пока большая часть стены с Мексикой не будет построена.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости постройки стены на границе с Мексикой. По его мнению, это необходимо для укрепления рубежей США и уменьшения количества нелегальных эмигрантов в стране.