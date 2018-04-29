Дутерте назвал Ким Чен Ына своим кумиром

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является его кумиром. Об этом сообщает ABS-CBN News.

«Он мой кумир. Его всегда изображали плохим парнем, но, совершив один грандиозный поступок, он стал для всех героем», — сказал Дутерте.

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По его словам, при встрече с Ким Чен Ыном, он его обязательно поздравит с успешным завершением межкорейского саммита.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры Северной и Южной Кореи договорились положить конец Корейской войне в этом году.

Также стало известно, что Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова.