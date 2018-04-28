Украинские националисты назвали условия для войны Киева с Москвой
Лидер одной из украинских националистических организаций рассказал, при каком условии Украина может начать военный конфликт с Россией, передает РИА «Новости».
По его словам, сейчас Киев следует стратегии выжидания.
«В случае кризиса в Москве такое наступление станет возможным», – отметил он, добавив, что в этих условиях начнется «масштабная война с Россией».
При этом, по его мнению, Украина будет стремиться отвоевать как можно больше территорий.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение депутата Рады Рефата Чубарова передать Крымский мост Киеву. В частности, Чубаров предложил передать мост в качестве «контрибуции».
Бальбе отметил, что разговоры о контрибуции в целом лишены смысла, поскольку Россия и Украина никогда не находились и не находятся в состоянии войны.