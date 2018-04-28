Украинские националисты назвали условия для войны Киева с Москвой

Лидер одной из украинских националистических организаций рассказал, при каком условии Украина может начать военный конфликт с Россией, передает РИА «Новости».

По его словам, сейчас Киев следует стратегии выжидания.

«В случае кризиса в Москве такое наступление станет возможным», – отметил он, добавив, что в этих условиях начнется «масштабная война с Россией».

Реклама

При этом, по его мнению, Украина будет стремиться отвоевать как можно больше территорий.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение депутата Рады Рефата Чубарова передать Крымский мост Киеву. В частности, Чубаров предложил передать мост в качестве «контрибуции».

Бальбе отметил, что разговоры о контрибуции в целом лишены смысла, поскольку Россия и Украина никогда не находились и не находятся в состоянии войны.