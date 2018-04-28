Медведев выступит как глава действующего правительства в последний раз

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в последний раз выступит в должности председателя действующего правительства в ходе совещания по вопросам развития сельскохозяйственной отрасли, которое пройдет в ВДНХ, пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что выступление запланировано на 3 мая. По словам одного из источников, ожидается, что премьер-министр займется «рутинной работой в кабинете» в оставшиеся дни до инаугурации президента России Владимира Путина, которая должна пройти 7 мая.

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Отмечается также, что администрация президента рекомендовала чиновникам федерального уровня «снизить медийную активность» в преддверии инаугурации, для того, чтобы не перебивать «информационную повестку первого лица».

Ранее источник назвал дату последнего заседания кабмина в текущем составе.