Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова, передает Reuters.

Декларация включает в себя сокращение вооружений, прекращение «враждебных действий», превращение границы в «зону мира» и переговоры с другими странами, такими как США.

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Ранее сообщалось, что главы КНДР и Республики Корея встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.

Нынешняя встреча особенно важна с учетом заявленной КНДР инициативы по примирению с Югом и предстоящих переговоров Кима с президентом США Дональдом Трампом.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.