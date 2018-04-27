В Белом доме отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи

В сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс говорится, что Соединенные штаты надеются на успешные переговоры между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Заявление опубликовано в твиттере телеканала ABC.

«Мы надеемся, что переговоры позволят добиться прогресса в достижении мира и процветания на Корейском полуострове», — говорится в пресс-релизе Белого дома.

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Также подчеркивается, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится «в ближайшие недели».

Ранее сообщалось, что лидеры КНДР и Республики Корея встретятся в пятницу, 27 апреля, в 3.30 по московскому времени у демаркационной линии между государствами. Ожидается, что по итогам саммита главы государств подпишут совместный документ. Также, чтобы отметить данное событие, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадят дерево.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.