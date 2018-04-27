Президент Республики Корея выехал на встречу с Ким Чен Ыном

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправился на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости».

Сообщается, что дорога на автомобиле до демаркационной полосы займет около часа.

Ранее сообщалось, что лидеры стран встретятся в пятницу, 27 апреля, в 3.30 по московскому времени у демаркационной линии между государствами. Ожидается, что по итогам саммита главы государств подпишут совместный документ. Также, чтобы отметить данное событие, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадят дерево.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.