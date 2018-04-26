Стала известна дата визита Трампа в Британию

Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию 13 июля, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

В пресс-службе Белого дома также отметили, что Трамп проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, однако не раскрыли подробностей.

Реклама

Трамп планировал приехать в Лондон в январе, чтобы открыть новое здание посольства США, однако эта поездка была отменена.

Ранее Трамп и Мэй обсудили совместные ракетные удары США, Великобритании и Франции по Сирии. Также ранее сообщалось, что Трамп и Мэй обсудили «российскую секретную деятельность».