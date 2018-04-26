Генсек НАТО подчеркнул важность диалога с Россией в ситуации высокой напряженности
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность диалога между организацией и российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В ситуации высокой напряженности тем более важно продолжать открыто говорить с Россией», — заявил Столтенберг.
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Он добавил, что в настоящее время продолжается подготовка Совета Россия-НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что для улучшения отношений, Россия должна уважать международное право.