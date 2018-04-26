Генсек НАТО подчеркнул важность диалога с Россией в ситуации высокой напряженности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность диалога между организацией и российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ситуации высокой напряженности тем более важно продолжать открыто говорить с Россией», — заявил Столтенберг.

Реклама

Он добавил, что в настоящее время продолжается подготовка Совета Россия-НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что для улучшения отношений, Россия должна уважать международное право.