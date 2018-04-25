Новый кабмин Киргизии принес присягу

Новый состав правительства Киргизии принес присягу перед парламентом и президентом страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы киргизского парламента.

«Сегодня на заседании Жогорку Кенеша (парламента — «Газета.Ru») с участием президента Сооронбая Жээнбекова состоялась торжественная церемония присяги членов правительства», — сказали в пресс-службе.

19 апреля президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил правительство в отставку из-за вотума недоверия парламенту. В пятницу, 20 апреля, парламент большинством голосов утвердил Мухаммедкалыя Абылгазиева на пост премьер-министра Киргизии, а также одобрил новую программу и состав правительства.