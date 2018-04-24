Матвиенко: Москва рассчитывала на осуждение G7 закона о реинтеграции Донбасса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия рассчитывала на осуждение украинского закона о реинтеграции Донбасса со стороны стран G7 и Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сторонами минских соглашений являются киевские власти и власти Донецка и Луганска, они подписали минские соглашения. Там четко дорожная карта изложена, что и как надо делать. Вместо того чтобы понудить Киев исполнить эти решения, они развлекаются в виде очередных санкций против России», — сказала Матвиенко.

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По ее словам, складывается впечатление, что G7 «создает себе какую-то иную реальность».

Матвиенко также отметила, что Москва ждала на осуждение со стороны стран G7 и Евросоюза украинского закона о реинтеграции Донбасса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во встрече глав МИД стран «большой семерки» была видна очевидная русофобская подоплека.