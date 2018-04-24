Абэ сообщил, когда будет возможен диалог с КНДР

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что диалог между Японией и КНДР станет возможен после успешного межкорейского саммита и встречи американского и северокорейского лидеров. Об этом сообщает «Ренхап».

Премьер поприветствовал шаги, которые предпринимаются корейскими странами для проведения совместного саммита.

Реклама

«Между Японией и Северной Кореей существует много проблем, таких как ядерные и ракетные вопросы, а также проблема с похищениями японцев, но если межкорейский саммит и последующий саммит Северная Корея — США пройдут успешно, возможно, также будет диалог между Японией и Севером», — сказал Абэ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США снимут санкции с КНДР, когда увидят конкретные действия северокорейских властей по денуклеаризации.