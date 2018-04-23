В Ереване лидера протестного движения Пашиняна освободили из СИЗО

__is_photorep_included11724853: 1

В столице Армении Ереване лидер акций протестов депутат Никол Пашинян освобожден из СИЗО, передает РИА «Новости».

В Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна.

Ранее сообщалось, что на акциях протеста в Ереване против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна появились люди в военной форме.

Реклама

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле относятся к ситуации в Армении как ко внутренним делам страны

«Газета.Ru» следит в режиме онлайн за протестной акцией в Ереване.