Трамп высмеял экспертов за советы по переговорам с КНДР

Президент США Дональд Трамп в твиттере высмеял «мудрецов», которые советую ему как вести переговоры с Северной Кореей.

«Забавно, как все те «мудрецы», которые не смогли приблизиться к заключению сделки с Северной Кореей, теперь повсеместно поучают меня, как сделать это!» — написал Трамп.

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Ранее Трамп опроверг заявления об уступках США в переговорах с КНДР.

Он также подчеркнул, что не знает, получится ли решить ядерную проблему Северной Кореи.

21 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных испытаний в стране.