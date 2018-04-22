Президент Армении отреагировал на митинги в стране

Президент Армении Армен Саркисян призвал искать возможности для диалога на фоне протестов и демонстраций в Ереване. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте главы республики.

«К сожалению, несмотря на достигнутую заранее договоренность, переговоры были прерваны, в то время как они могли привести к разрядке ситуации и снижению напряженности», — написал Саркисян.

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Глава государства призвал отказаться от деструктивного поведения и искать возможности для дальнейшего диалога.

На протяжении нескольких дней в Армении проходят митинги, организованные оппозицией. Демонстранты призывают бывшего президента Сержа Саргсяна, занявшего пост премьер-министра, уйти в отставку.

22 апреля на акции были задержаны три оппозиционных депутата, в том числе лидер протеста Никол Пашинян.