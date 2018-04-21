Президент Армении прибыл на митинг оппозиции в Ереване

Президент Армении Армен Саркисян прибыл на площадь Республики в Ереване, где в настоящее время проходит митинг оппозиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, участники протестной акции не согласны с избранием премьер-министра Сержа Саргсяна.

Реклама

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что готов встретиться с Николом Пашиняном, лидером акций протеста.

«Нужно ослабить напряженность, нельзя позволить, чтобы преграда между сторонами стала непреодолимой. Следовательно, я готов встретиться с депутатом Национального собрания Николом Пашиняном, чтобы снизить существующую напряженность путем диалога между политическими силами», -— говорится в его заявлении.